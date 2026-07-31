Спасательные работы продолжаются на всех участках обрушений, десятки тысяч домов остаются без воды и электричества

Число погибших при землетрясении в японской префектуре Кумамото выросло до 35 человек Спасательные работы продолжаются на всех участках обрушений, десятки тысяч домов остаются без воды и электричества

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в японской префектуре Кумамото, выросло до 35 человек.

Как сообщает государственный телеканал NHK, представитель администрации префектуры Кумамото заявил, что число погибших в результате землетрясения увеличилось до 35.

Критический период первых 72 часов после землетрясения, считающийся наиболее важным с точки зрения выживания и спасения людей, завершился в 16:27 по местному времени (10:27 мск).

Поисково-спасательные работы продолжаются во всех районах разрушений, включая торговый центр Aeon Mall, где обрушились крыша и стены, а также завод Nippon Paper Industries, где была разрушена дымовая труба.

Состояние шести человек, извлеченных из-под завалов живыми, остается тяжелым. Без водоснабжения остаются около 80 тысяч домохозяйств, еще около 4,5 тысячи домов не имеют доступа к электричеству.

В эвакуационных центрах, созданных по распоряжению администрации префектуры, в настоящее время размещаются более 9 тысяч человек.

По данным Министерства здравоохранения Японии, после землетрясения в 53 медицинских учреждениях региона продолжаются перебои с водоснабжением или электроснабжением.

- Землетрясение

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), землетрясение произошло 28 июля в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава.

Подземные толчки магнитудой 7,1 с очагом на глубине 10 километров привели к масштабным разрушениям по всей префектуре, включая пожары, обрушения дорог и мостов.

В апреле 2016 года в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,0, в результате которого погибли 277 человек.

Япония является одной из стран мира с самым высоким риском землетрясений, поскольку расположена в зоне «Тихоокеанского огненного кольца», где находятся вулканы и глубоководные океанические впадины.