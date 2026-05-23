Число погибших при взрыве на угольной шахте в китайской провинции Шаньси возросло до 90 Поисково-спасательные работы продолжаются

В результате взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая погибли 90 рабочих.

Как сообщает агентство Синьхуа, взрыв газа произошел на угольной шахте Люшэньюй.

По предварительным данным, на шахте работали 247 человек. В результате происшествия погибли 90 шахтеров.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть опасение, что число жертв может возрасти.

Взрыв на шахте стал одной из самых смертоносных аварий на угледобывающих предприятиях Китая за последние годы.

В 2023 году в автономном районе Внутренняя Монголия при обрушении на открытом угольном разрезе погибли 53 рабочих.

Председатель КНР распорядился мобилизовать силы для спасательной операции

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил мобилизовать все необходимые ресурсы для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим.

Си Цзиньпин потребовал надлежащего проведения спасательной операции, всестороннего расследования причин взрыва и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.

Председатель КНР подчеркнул, что местные власти и профильные ведомства по всей стране должны извлечь уроки из произошедшего и усилить меры по обеспечению промышленной безопасности.

По его словам, для предотвращения крупных аварий необходимо своевременно выявлять и устранять потенциальные риски.

Расследование причин аварии продолжается.

В Китае по-прежнему происходят аварии, в частности, на предприятиях с устаревшей инфраструктурой и недостаточными мерами безопасности, несмотря на усиление контроля за угольными шахтами в последние годы.