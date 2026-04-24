Очевидцы сообщили, что среди погибших трое были сотрудниками полиции

Число погибших при атаках Израиля на Газу возросло до 9 Очевидцы сообщили, что среди погибших трое были сотрудниками полиции

Число палестинцев, погибших в результате атак израильской армии на различные районы сектора Газа в пятницу, 24 апреля, возросло до 9 человек.

По данным медицинских источников и очевидцев, пять палестинцев погибли в результате израильской атаки на полицейский автомобиль в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнус на юге сектора Газа.

Очевидцы сообщили, что среди погибших трое были сотрудниками полиции.

В результате удара по жилым домам палестинцев в районе возле больницы имени Камаля Адвана в населенном пункте Бейт-Лахия на севере палестинского эксклава погибли ребенок и женщина, еще 6 человек получили ранения.

Ранее в результате удара Израиля по полицейскому патрулю близ полицейского участка в районе Шейх-Рыдван на севере города Газа погибли двое полицейских, еще 2 человека получили ранения.

Таким образом, число погибших в результате пятничных атак Израиля на сектор Газа возросло до 9, а раненых — до 8.

Министерство внутренних дел в секторе Газа сообщило, что при ударе по полицейскому автомобилю в Хан-Юнусе погибли двое полицейских и еще два человека получили ранения.

Позднее ведомство осудило молчание международных организаций, и в первую очередь Международного комитета Красного Креста, в связи с «прицельными атаками на гражданские полицейские силы», назвав такую позицию поощряющей дальнейшие преступления Израиля.

В ведомстве подчеркнули, что нет никаких оснований для атак на полицейские структуры в Газе, отметив, что полиция оказывает населению эксклава услуги в различных сферах жизни.

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года в результате нарушений со стороны израильской армии погибли 972 палестинца, еще 2 235 получили ранения.