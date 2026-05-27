Число погибших при авиаударе Израиля по району Рималь в Газе возросло до шести Под завалами разрушенного здания были обнаружены тела еще трех человек

Число погибших в результате авиаудара израильской армии по зданию в районе Рималь на западе города Газа возросло до шести человек.

Как сообщили местные источники и представители больницы, из-под завалов здания, подвергшегося удару со стороны израильской армии, были извлечены тела еще трех погибших.

Таким образом, число жертв атаки достигло шести человек.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что в результате удара здание и прилегающая территория получили серьезные разрушения.

Накануне сообщалось, что израильская армия нанесла авиаудар по зданию в районе Рималь на западе города Газа. Тогда сообщалось о трех погибших и не менее чем 20 раненых.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении утверждали, что целью удара был один из командиров вооруженного крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Мухаммед Ауда.