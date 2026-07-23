С 19 июля в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб, а также в регионе Гилгит-Балтистан продолжаются интенсивные муссонные дожди, вызывающие внезапные наводнения и оползни

Число погибших из-за сильных дождей в Пакистане возросло до 37 С 19 июля в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб, а также в регионе Гилгит-Балтистан продолжаются интенсивные муссонные дожди, вызывающие внезапные наводнения и оползни

Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в пакистанских провинциях Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб достигло 37 человек.

Как пишет газета Dawn, с 19 июля в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб, а также в регионе Гилгит-Балтистан продолжаются интенсивные муссонные дожди, вызывающие внезапные наводнения и оползни.



По данным властей, в результате непогоды, в том числе внезапных паводков, ударов молнии и поражения электрическим током, в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 20 человек, в Пенджабе — 17.

Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия в стране возросло до 37.

В то же время в Гилгит-Балтистане и в подконтрольном Пакистану регионе Азад Джамму и Кашмир наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и жилым домам местных жителей.