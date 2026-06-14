Минздрав Газы сообщил, что за последние сутки в больницы доставили тела трех погибших и 16 раненых

Число погибших в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 72 996 Минздрав Газы сообщил, что за последние сутки в больницы доставили тела трех погибших и 16 раненых

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 996 человек.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором приведены последние данные о жертвах продолжающихся израильских ударов.

По информации ведомства, за последние 24 часа в больницы сектора Газа были доставлены тела трех погибших и 16 раненых.

Также сообщается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 986 человек, ранения получили 3138 человек. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 783 погибших.

Согласно данным Минздрава Газы, общее число погибших в результате израильских операций с октября 2023 года достигло 72 996 человек, а число раненых возросло до 173 246.

Отмечается, что под завалами разрушенных зданий в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.