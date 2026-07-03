Число погибших в результате таракта в Сирии возросло до 10 человек Теракт был совершен с использованием самодельного взрывного устройства

Число погибших в результате взрыва, произошедшего 2 июля в одном из самых оживленных районов сирийской столицы Дамаска, возросло до 10, а число раненых — до 21.

Согласно информации сирийского государственного телеканала «Эль-Ихбарийя», число погибших в результате взрыва возросло до 10 человек.

В сообщении отмечается, что число раненых возросло до 21 человека. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, а силовые структуры продолжают расследование инцидента.

Министерство внутренних дел Сирии сообщило 2 июля, что в результате взрыва в кафе рядом с Дворцом правосудия на дороге, ведущей к рынку Хамидие в столице Дамаске, погибли 9 человек, 20 получили ранения.

Теракт был совершен с использованием самодельного взрывного устройства.