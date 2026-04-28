Число погибших в результате столкновения двух поездов в Индонезии достигло 14

Damla Delialioğlu, Ulviyya Amoyeva
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 14.
По сообщению агентства Antara News, в больнице города Бекаси пострадавших посетил президент Индонезии Прабово Субианто.
Глава государства объявил о незамедлительном начале расследования инцидента. Официальные лица сообщили, что число пострадавших в результате аварии возросло до 84 человек.
Авария произошла накануне в городе Бекаси. Скоростной поезд дальнего следования «Argo Bromo Anggrek» столкнулся с пригородным поездом, ожидавшим на станции Бекаси-Тимур.
Первоначально сообщалось, что в результате аварии погибли 4 человека, 38 получили ранения.