Число погибших в результате столкновения двух поездов в Индонезии достигло 14 Президент Индонезии Прабово Субианто посетил пострадавших в больнице Бекаси

Число погибших в результате столкновения двух поездов в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 14.

По сообщению агентства Antara News, в больнице города Бекаси пострадавших посетил президент Индонезии Прабово Субианто.

Глава государства объявил о незамедлительном начале расследования инцидента. Официальные лица сообщили, что число пострадавших в результате аварии возросло до 84 человек.

Авария произошла накануне в городе Бекаси. Скоростной поезд дальнего следования «Argo Bromo Anggrek» столкнулся с пригородным поездом, ожидавшим на станции Бекаси-Тимур.



Первоначально сообщалось, что в результате аварии погибли 4 человека, 38 получили ранения.