Число погибших в результате последних атак США на Иран возросло до 35 человек Наибольший ущерб нанесён провинциям Оррмузган, Систан-Белуджистан и Хузистан - сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Хусейн Кирманпур заявил, что число погибших в результате последних нападений США на страну достигло 35 человек, а число раненых превысило 300.

Кирманпур предоставил информацию по данному вопросу в заявлении, опубликованном на своей странице в американской социальной сети X.

Отметив, что в результате последних атак США более 300 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения, а 35 человек погибли, Кирманпур указал, что наибольший ущерб нанесён провинциям Ормузган, Систан-Белуджистан и Хузистан.

Ранее утром пресс-секретарь сообщил, что в результате этих атак погибли 2 человека, а 260 получили ранения.