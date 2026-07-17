Число погибших в результате наводнения в Техасе возросло до двух Власти предупреждают, что угроза новых наводнений сохраняется

Число погибших в результате внезапного наводнения в американском штате Техас возросло до двух человек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что поисково-спасательные службы с помощью лодок и вертолетов добрались до водителей, оказавшихся заблокированными на дорогах, а также до жителей, находившихся в своих домах, и спасли более 200 человек.

По словам Эбботта, один из погибших был унесен потоком воды во время движения на автомобиле неподалеку от города Увальде, второй погиб в округе Керр.

Губернатор подчеркнул, что в наиболее пострадавших районах дожди продолжатся как минимум до пятницы, поэтому опасность еще не миновала. По его словам, уровень воды в некоторых реках может достичь исторических отметок.

Эбботт также напомнил о разрушительном наводнении, произошедшем в регионе в прошлом году, отметив, что это должно стать предупреждением для всех, кто живет вблизи рек. Он призвал жителей сохранять бдительность и не терять осторожности.

4 июля 2025 года после внезапных проливных дождей в Техасе река Гуадалупе в округе Керр вышла из берегов, вызвав масштабное наводнение, жертвами которого стали 135 человек.