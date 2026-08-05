Число погибших в результате наводнений в индийском штате Керала возросло до 26

Ahmet Furkan Mercan, Marina Mussa
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Число погибших в результате наводнений, вызванных сильными дождями в юго-западном индийском штате Керала, увеличилось до 26.
Как сообщает газета The Indian Express, из-за непрекращающихся в течение нескольких дней сильных осадков наводнения произошли во многих районах штата.
Число погибших возросло до 26. Поисково-спасательные работы продолжаются в отношении еще четырех пропавших без вести.
Более 18 тыс. человек, пострадавших от сильных дождей и наводнений, были размещены в более чем 400 временных центрах, созданных по всему штату.
Глава правительства штата Керала В. Д. Сатисан сообщил журналистам, что из-за сильных осадков свои дома были вынуждены покинуть более 27 тыс. человек.
Метеорологический департамент Индии (IMD) предупредил, что с 5 по 11 августа сильные дожди продолжатся в различных регионах страны.