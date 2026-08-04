Из-за стихийных бедствий тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а в 12 районах штата объявлена «оранжевая тревога»

Число погибших в результате наводнений в Индии возросло до 15 человек Из-за стихийных бедствий тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а в 12 районах штата объявлена «оранжевая тревога»

Число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями в штате Керала на юго-западе Индии, возросло до 15 человек.

Как сообщает газета «The Hindu», в результате проливных дождей, продолжающихся уже несколько дней, во многих районах штата произошли наводнения.

Число погибших в результате наводнений достигло 15 человек, поисково-спасательные работы по поиску семи пропавших без вести продолжаются.

Из-за стихийных бедствий тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а в 12 районах штата объявлена «оранжевая тревога».

Более 11 тысяч человек, пострадавших от проливных дождей и наводнений, размещены в 16 эвакуационных центрах, организованных в разных частях штата.

Премьер-министр штата Керала В.Д.Сатисан в своем заявлении для журналистов сообщил, что пожарные и полицейские подразделения активно работают на месте происшествий и что «общая ситуация находится под контролем».