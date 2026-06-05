Израиль продолжает наносить удары по Ливану несмотря на режим прекращения огня

Число погибших в результате израильских ударов по югу Ливана возросло до 10 Израиль продолжает наносить удары по Ливану несмотря на режим прекращения огня

В результате авиаударов, нанесенных армией Израиля по различным районам Ливана погибли 10 человек.

По данным ливанского агентства NNA, в результате удара израильской армии по поселку Адшит в провинции ан-Набатия на юге Ливана погибли 3 человека.

Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал мотоцикл на трассе в районе поселка Дейр-эз-Захрани в ан-Набатии. В результате удара погиб 1 человек.

В ходе еще одной атаки БПЛА был поражен мотоцикл, двигавшийся по дороге Бир-эс-Селасиль - Кефр-Дунин в районе Бинт-Джубейль. Водитель мотоцикла погиб на месте.

В поселке Кефр-Румман в ан-Набатии в результате удара израильского БПЛА по автомобилю погиб 1 человек.

Израильская армия нанесла удар по зданию в поселке Дувейр, относящемся к городу ан-Набатия на юге Ливана. В результате атаки 1 человек погиб, еще 1 получил ранения. Здание, ставшее целью удара, было полностью разрушено.

В результате израильского удара по поселку Хаббуш погибли 2 человека.

Утром израильская армия также нанесла удары по поселкам Верхняя ан-Набатия, Зибдин, Шукин, Джибшит и Кефр-Тебнит.

Кроме того, израильские военные самолеты атаковали 2 здания в поселке Дейр-эз-Захрани в ан-Набатии.

В городе Сур на юге Ливана целями израильской армии стали поселки Бурдж-Калавей и Дейр-Кифа.

В результате удара Израиля по Бурдж-Калавею погиб 1 человек, еще 1 получил ранения.

Кроме того, в результате атаки израильской армии в районе больницы «Джабаль Амиль» в городе Сур было разрушено здание, принадлежащее одному из банков, 12 человек получили ранения.

Израильская армия также продолжила снос зданий в районе Марджаюн на юге Ливана.

Между тем из поселков Арная и Анкун на юге Ливана, жителей которых израильская армия вынудила покинуть свои дома угрозами атак, наблюдался интенсивный поток переселенцев.

Атаки Израиля на Ливан

Израильская армия 2 марта начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

В этот период правительство Ливана сообщало, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня с 17 мая на 45 дней.

Министерство здравоохранения Ливана в последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак по стране погибли 3 526 человек.

Госдепартамент США после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне накануне объявил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии, что «Хезболлах» полностью прекратит атаки и выведет все свои подразделения к северу от реки Литани. «Хезболлах» заявил, что отвергает условное прекращение огня.

Несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня, израильская армия продолжает атаки.