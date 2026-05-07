Число погибших в результате израильских ударов по Ливану возросло до 2715 Минздрав Ливана сообщил о росте числа жертв и раненых с начала марта

Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта увеличилось на 13 и достигло 2715 человек.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате израильских ударов, нанесенных после 2 марта.

Согласно заявлению ведомства, число раненых за этот период возросло до 8353 человек.

Накануне Минздрав Ливана сообщал о 2702 погибших в результате атак Израиля с начала марта.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана ранее заявляло, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что введенное 17 апреля временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем было продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, в то время как «Хезболла» также продолжает ответные атаки.