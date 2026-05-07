Число погибших в результате израильских ударов по Ливану возросло до 2715

Ethem Emre Özcan, Elmira Ekberova
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта увеличилось на 13 и достигло 2715 человек.
Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате израильских ударов, нанесенных после 2 марта.
Согласно заявлению ведомства, число раненых за этот период возросло до 8353 человек.
Накануне Минздрав Ливана сообщал о 2702 погибших в результате атак Израиля с начала марта.
Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня
Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана ранее заявляло, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что введенное 17 апреля временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем было продлено еще на три недели.
Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, в то время как «Хезболла» также продолжает ответные атаки.