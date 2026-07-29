Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа возросло до 73 335 человек Под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысячи погибших

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся с октября 2023 года, возросло до 73 335 человек.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы были обнародованы последние данные о человеческих жертвах в ходе израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

За последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела двух человек, погибших в результате израильских атак, а также 29 раненых.

С 10 октября 2025 года, когда в Газе вступило в силу перемирие, в результате израильских атак погибли 1 209 человек, 3 943 человека получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 803 погибших.

В результате атак Израиля на сектор Газа, проводимых с октября 2023 года, общее число погибших возросло до 73 335 человек, а число раненых — до 174 052.

Под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысячи погибших.