За последние 24 часа в больницы сектора Газа доставили тела четырех погибших и 28 раненых

Число погибших в результате израильских атак на Газу возросло до 73 250 За последние 24 часа в больницы сектора Газа доставили тела четырех погибших и 28 раненых

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 250 человек.

В заявлении Министерства здравоохранения Газы приведены последние данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года израильских атак.

За последние 24 часа в больницы сектора Газа доставили тела четырех погибших и 28 раненых в результате израильских ударов.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 127 человек, еще 3 643 получили ранения. Из-под завалов были извлечены тела 800 погибших.

Общее число погибших в результате продолжающихся с октября 2023 года израильских атак на сектор Газа достигло 73 250, число раненых - 173 751.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела многих погибших, однако спасательные службы не могут добраться до них из-за нехватки необходимого оборудования.