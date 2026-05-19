Число погибших в результате израильских атак в Газе достигло 72 772 человек

Ali Semerci, Elmira Ekberova
19 Май 2026•Обновить: 19 Май 2026
Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 772 человек.
Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия продолжает удары по сектору Газа.
В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы говорится, что опубликованы последние данные о потерях в результате продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.
Отмечается, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены 3 погибших и 3 раненых.
Также сообщается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 880 человек и 2 605 получили ранения, а из-под завалов извлечены тела 776 погибших.
В целом с октября 2023 года число погибших в секторе Газа выросло до 72 772 человек, а число раненых достигло 172 707.
Подчеркивается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.