Филиппинская армия сообщила о направлении поисково-спасательных бригад в пострадавшие от землетрясения районы

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах, возросло до 45 человек Филиппинская армия сообщила о направлении поисково-спасательных бригад в пострадавшие от землетрясения районы

Согласно сообщению Филиппинского информационного агентства (PNA), Управление гражданской обороны (OCD) опубликовало заявление о потерях, понесенных в результате землетрясения. В заявлении указано, что в результате землетрясения погибли 45 человек, 630 получили ранения, а 17 числятся пропавшими без вести.

В заявлении Национального совета по снижению риска бедствий и управлению ими (NDRRMC) также сообщается, что в результате землетрясения повреждено 2 994 дома.

Со своей стороны, филиппинская армия сообщила о направлении поисково-спасательных бригад в пострадавшие от землетрясения районы.

Согласно заявлению Геологической службы США (USGS), 8 июня в 26 километрах к юго-западу от района Каблалан в провинции Сарангани, в регионе Соксксарген, был зафиксирован землетрясение магнитудой 7,8.

USGS сообщил, что землетрясение произошло на глубине 55,2 километра.

На Филиппинах, расположенных в сейсмо-вулканическом поясе, известном как «Тихоокеанское огненное кольцо», часто происходят землетрясения большой силы.