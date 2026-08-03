Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии возросло до 38 человек Состояние 13 человек, извлеченных из-под завалов, остается тяжелым

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото (Япония), возросло до 38 человек.

Как сообщает государственный телеканал NHK, представитель администрации префектуры Кумамото сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 38 человек.

Состояние 13 человек, извлечённых из-под завалов, остается тяжелым, а по всей префектуре в результате землетрясения повреждено в общей сложности 4 600 зданий, включая жилые дома и рабочие помещения.

В настоящее время 46 тысяч домохозяйств и предприятий остаются без водоснабжения, а в 206 эвакуационных центрах разместились 8 500 человек.

В районах Уки и Хикава, которые считаются эпицентром землетрясения, установлены передвижные туалеты и душевые.

В опубликованном предупреждении администрация префектуры сообщила, что температура воздуха составляет около 38 градусов, и призвала жителей соблюдать меры предосторожности в связи с риском возможного теплового удара.

- ⁠Выделено 20 миллиардов иен из бюджета

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, посетив регион на шестой день после землетрясения, встретилась с пострадавшими, проживающими в центрах временного размещения.

Такаичи, прибывшая в зону землетрясения на вертолете Сил самообороны (SDF), осмотрела с воздуха обрушившийся торговый центр Aeon и фабрику Nippon Paper, у которой обрушилась дымовая труба.

После поездки, обращаясь к журналистам, Такаичи сообщила, что планируется объявить землетрясение «крупной стихийной бедствием» и выделить из бюджета центрального правительства 20 млрд иен (127,3 млн долларов) на ликвидацию последствий бедствия.

Главный секретарь кабинета министров Кихара Минору также заявил на пресс-конференции, что их цель — «оценить масштабы ущерба и ситуацию с эвакуацией», и добавил, что они «ускорят оказание помощи» региону.

- Землетрясение​​​​​​​

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), 28 июля в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава произошло землетрясение.

Подземные толчки магнитудой 7,1, зафиксированное на глубине 10 километров, привели к масштабным разрушениям по всей префектуре, включая пожары, обрушения дорог и мостов.

В результате землетрясения магнитудой 7, произошедшего в префектуре Кумамото в апреле 2016 года, погибли 277 человек.

Япония, одна из стран с самым высоким риском землетрясений в мире, расположена на «Тихоокеанском огненном кольце», где находятся вулканы и океанические впадины.