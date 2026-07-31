Состояние шестерых человек, извлеченных из-под завалов с травмами, остается тяжелым

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии возросло до 36 человек Состояние шестерых человек, извлеченных из-под завалов с травмами, остается тяжелым

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото (Япония), возросло до 36 человек.

Как сообщает государственный телеканал NHK, представитель администрации префектуры Кумамото сообщил, что число погибших в результате землетрясения возросло до 36 человек.

Первые 72 часа после землетрясения, считающиеся самым критическим периодом с точки зрения выживания и спасения, закончились в 16:27 по местному времени (10:27 по турецкому времени).

Поисково-спасательные работы продолжаются во всех зонах обрушения, включая торговый центр Aeon Mall, у которого обрушились крыша и стены, а также завод Nippon Paper Industries, у которого обрушилась дымовая труба.

Состояние шестерых человек, извлеченных из-под завалов с травмами, остается тяжелым, при этом 80 тысяч домохозяйств остаются без водоснабжения, а 4 500 — без электроснабжения.

В эвакуационных центрах, выделенных администрацией штата, в настоящее время размещаются более 9 тысяч человек.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения, после землетрясения в 53 медицинских учреждениях региона по-прежнему наблюдаются перебои с водоснабжением или электроснабжением.

На этой неделе более 40 человек из числа проживающих в эвакуационных центрах были госпитализированы из-за теплового удара.

«Дополнительный бюджет» для муниципалитетов в зоне землетрясения

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своём посте в социальной сети американской компании X сообщила, что правительство получило сообщения с соболезнованиями и предложениями о помощи от 56 стран и регионов, а также от 7 международных организаций.

По ее словам, на совещании по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, прошедшем в канцелярии премьер-министра, что правительство ускорит распределение грантов муниципалитетам в зоне землетрясения.

«Дополнительная бюджетная поддержка будет предоставляться по мере необходимости. Я хочу, чтобы местные власти, не задумываясь о финансовых проблемах, не щадили усилий при проведении операций по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», заявила японский лидер.

По данным национальных СМИ, в начале недели планируется визит Такаичи в префектуру Кумамото, пострадавшую от землетрясения.

Землетрясение

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), 28 июля в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава произошло землетрясение.

Землетрясение магнитудой 7,1, зафиксированное на глубине 10 километров, привело к масштабным разрушениям по всей префектуре, включая пожары, обрушения дорог и мостов.

В результате землетрясения магнитудой 7, произошедшего в префектуре Кумамото в апреле 2016 года, погибли 277 человек.

Япония, одна из стран с самым высоким риском землетрясений в мире, расположена на «Тихоокеанском огненном кольце», образованном вулканами и океаническими впадинами.