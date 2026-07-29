Землетрясение магнитудой 7,1 вызвало масштабные разрушения по всей префектуре Кумамото, включая пожары, обрушения дорог и мостов

Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 13 человек Землетрясение магнитудой 7,1 вызвало масштабные разрушения по всей префектуре Кумамото, включая пожары, обрушения дорог и мостов

Число погибших в результате землетрясения в южной японской префектуре Кумамото возросло до 13 человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной произошедшему накануне землетрясению, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Администрация префектуры Кумамото также сообщила, что в результате стихийного бедствия 31 человек получил ранения.

Землетрясение магнитудой 7,1 вызвало масштабные разрушения по всей префектуре, включая пожары, обрушения дорог и мостов.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), землетрясение произошло накануне в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В апреле 2016 года в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли 277 человек.

Япония является одной из наиболее сейсмоопасных стран мира. Государство расположено в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где сосредоточено большое количество вулканов и глубоководных океанических желобов.