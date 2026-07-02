Şilan Turp, Marina Mussa
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Число погибших в результате землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, возросло до 2 295 человек.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух мощных землетрясений, произошедших в стране.
Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясений увеличилось до 2 295 человек, а число пострадавших превысило 11 тысяч.
В Венесуэле произошли два мощных землетрясения
Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Программа развития ООН (UNDP) в заявлении от 26 июня оценила стоимость прямого физического ущерба, причиненного землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.
По состоянию на 27 июня число людей, о пропаже которых сообщили их родственники, превысило 68 тысяч.
В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти.