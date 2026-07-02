Есть опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 2 295 человек Есть опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти

Число погибших в результате землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, возросло до 2 295 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух мощных землетрясений, произошедших в стране.

Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясений увеличилось до 2 295 человек, а число пострадавших превысило 11 тысяч.

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) в заявлении от 26 июня оценила стоимость прямого физического ущерба, причиненного землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.

По состоянию на 27 июня число людей, о пропаже которых сообщили их родственники, превысило 68 тысяч.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти.