От землетрясений в южноамериканской стране пострадали 22 619 человек, из 855 поврежденных зданий 189 полностью обрушились

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1719 человек От землетрясений в южноамериканской стране пострадали 22 619 человек, из 855 поврежденных зданий 189 полностью обрушились

В то время как в Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясений, произошедших 24 июня, число погибших возросло до 1719 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну.

Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясений возросло до 1719 человек, а число раненых — до 5 034.

По его словам, от землетрясений пострадали 22 619 человек, из 855 поврежденных зданий 189 полностью обрушились.

В Венесуэле произошло два сильных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

USGS сообщила, что в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре, входящего в состав штата Яракуй, был зафиксирован землетрясение магнитудой 7,5, а в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе, также входящего в состав этого штата, — землетрясение магнитудой 7,2.

Глубина землетрясения в Юмаре составила 10 километров, а в Сан-Фелипе — 21,9 километра.

В своём заявлении от 26 июня Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) оценила стоимость материального ущерба, непосредственно вызванного землетрясениями, в 6,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 27 июня число людей, пропавших без вести, о чём сообщили их близкие, превысило 68 тысяч.

В стране, где продолжаются поисково-спасательные работы, существуют опасения, что число погибших и раненых может увеличиться.