В стране продолжаются поисково-спасательные работы, и существуют опасения, что число погибших и пострадавших может увеличиться

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек В стране продолжаются поисково-спасательные работы, и существуют опасения, что число погибших и пострадавших может увеличиться

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек, а число раненых — до 3 238.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес выступил с заявлением о текущей ситуации после двух сильных землетрясений, поразивших страну.

Родригес сообщил, что число погибших в результате землетрясений возросло до 1430 человек, число раненых — до 3 238, а 3 142 семьи лишились своих домов.

Он отметил, что после землетрясений в стране было зафиксировано не менее 430 афтершоков.

- В Венесуэле произошло два сильных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

USGS сообщило, что землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, а землетрясение магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в том же штате.

Глубина землетрясения в Юмаре составила 10 километров, а в Сан-Фелипе — 21,9 километра.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы, и существуют опасения, что число погибших и пострадавших может увеличиться.