Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле превысило 3,3 тыс. Власти сообщили о тысячах пострадавших

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 3 342 человек.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях, представив обновленную информацию о последствиях стихийного бедствия.

По его словам, число пострадавших достигло 16 740 человек.

Родригес также сообщил, что из-под завалов удалось спасти 6 462 человека. Без жилья остались 17 345 человек, для которых были открыты 79 временных центров размещения.

Он отметил, что помощь уже получили 86 794 семьи. Пострадавшим доставили 9 585 тонн продовольствия и 669 008 литров питьевой воды.

По словам Родригеса, к ликвидации последствий землетрясений привлечены 29 567 военнослужащих и сотрудников полиции, а также 27 482 добровольца.

Как сообщают местные СМИ, власти открыли специальную телефонную линию и цифровую платформу для подачи заявлений о пропавших без вести, однако актуальные данные о числе таких людей пока не публикуются.

В то же время на сайте гражданской инициативы "Пропавшие без вести при землетрясении в Венесуэле" (Desaparecidos Terremoto Venezuela), созданной для поиска пропавших, к настоящему моменту зарегистрировано более 31 тысячи заявлений.

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб от землетрясений в 6,7 млрд долларов.

Поисково-спасательные работы в стране продолжаются, при этом сохраняются опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти.