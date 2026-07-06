Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле превысило 3,3 тыс.

Sinan Doğan, Elmira Ekberova
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 3 342 человек.
Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях, представив обновленную информацию о последствиях стихийного бедствия.
По его словам, число пострадавших достигло 16 740 человек.
Родригес также сообщил, что из-под завалов удалось спасти 6 462 человека. Без жилья остались 17 345 человек, для которых были открыты 79 временных центров размещения.
Он отметил, что помощь уже получили 86 794 семьи. Пострадавшим доставили 9 585 тонн продовольствия и 669 008 литров питьевой воды.
По словам Родригеса, к ликвидации последствий землетрясений привлечены 29 567 военнослужащих и сотрудников полиции, а также 27 482 добровольца.
Как сообщают местные СМИ, власти открыли специальную телефонную линию и цифровую платформу для подачи заявлений о пропавших без вести, однако актуальные данные о числе таких людей пока не публикуются.
В то же время на сайте гражданской инициативы "Пропавшие без вести при землетрясении в Венесуэле" (Desaparecidos Terremoto Venezuela), созданной для поиска пропавших, к настоящему моменту зарегистрировано более 31 тысячи заявлений.
По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб от землетрясений в 6,7 млрд долларов.
Поисково-спасательные работы в стране продолжаются, при этом сохраняются опасения, что число погибших и пострадавших может возрасти.