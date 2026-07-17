Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 4 930

Sinan Doğan, Elmira Ekberova
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 930 человек.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (AN) Хорхе Родригес сообщил об этом на своей странице в социальной сети.
По его словам, число жертв увеличилось на 101 человека и достигло 4 930. Количество пострадавших составляет 16 740 человек.
Родригес также отметил, что с момента землетрясений 24 июня в регионе было зарегистрировано 1 308 афтершоков.
Два мощных землетрясения в Венесуэле
По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Программа развития ООН (UNDP) в заявлении от 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.
В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели опасаются, что число погибших и пострадавших может возрасти.