Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 4 930 С момента катастрофы зафиксировано 1 308 афтершоков

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 930 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (AN) Хорхе Родригес сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

По его словам, число жертв увеличилось на 101 человека и достигло 4 930. Количество пострадавших составляет 16 740 человек.

Родригес также отметил, что с момента землетрясений 24 июня в регионе было зарегистрировано 1 308 афтершоков.

Два мощных землетрясения в Венесуэле

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) в заявлении от 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели опасаются, что число погибших и пострадавших может возрасти.