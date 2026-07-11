Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 4 333 человек 6 462 человека спасены, 856 зданий получили повреждения, а 190 обрушились

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 4 333 человек, 16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова, заявил в субботу, 11 июля председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.



По словам Родригеса, согласно последнему официальному отчёту правительства, 86 794 семьи получили помощь после бедствия, произошедшего в прошлом месяце.



Он отметил, что 6 462 человека спасены, 856 зданий получили повреждения, а 190 обрушились.



Власти организовали 94 временных лагеря, в которых разместились 18 437 человек, при этом 17 907 человек по-прежнему остаются без постоянного жилья.



Родригес добавил, что власти раздали 9 766 метрических тонн продовольствия и более 16,6 млн литров воды, а медицинскую помощь получили 31 193 пациента.

По его словам, для оказания помощи были задействованы 31 837 сотрудников и 30 197 волонтеров, которым помогали 2 422 международных спасателя.



24 июня в этой южноамериканской стране произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, разница между которыми составила всего 39 секунд.



Землетрясения привели к обширным разрушениям, что вызвало масштабную гуманитарную реакцию как на национальном, так и на международном уровне.