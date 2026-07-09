16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 811 человек 16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 811 человек, 16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова, сообщил в среду председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

В официальном сообщении, опубликованном в американской социальной сети X, Родригес отметил, что 86 794 семьи получили помощь после стихийного бедствия.

Он сообщил, что 6 462 человека спасены, 856 зданий получили повреждения, а 190 обрушились.

Власти раздали 9 603 метрических тонн продовольствия и более 9,6 миллиона литров воды, а 27 398 пациентов получили медицинскую помощь, добавил Родригес.

К работам по оказанию помощи были привлечены 30 076 сотрудников и 28 992 волонтера при поддержке 4 388 международных спасателей.

Всего для перемещенных жителей было создано 87 временных лагерей, при этом власти зафиксировали 1 102 афтершока с момента первых землетрясений.

По данным Геологической службы США, 24 июня в этой южноамериканской стране произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом всего в 39 секунд.

Землетрясения привели к обширным разрушениям, что вызвало масштабную гуманитарную реакцию на национальном и международном уровнях.