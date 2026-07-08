16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685 человек 16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685 человек, 16 740 человек получили ранения, а тысячи людей по-прежнему остаются без крова, сообщил во вторник, 7 июля председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

В официальном сообщении, опубликованном в американской социальной сети X, Родригес отметил, что после бедствия помощь получили 86 794 семьи.

По его словам, спасено 6 462 человека, 856 зданий получили повреждения, а 190 обрушились.

Власти раздали 9 603 метрических тонн продовольствия и более 8,32 млн литров воды, а 25 970 пациентов получили медицинскую помощь, добавил Родригес.

По словам чиновника, к работам по оказанию помощи были привлечены 29 567 сотрудников и 28 362 волонтера, которым помогают 4 388 международных спасателей.

Для перемещенных жителей было создано в общей сложности 87 временных лагерей, при этом власти зафиксировали 1 076 афтершоков с момента первых землетрясений.

По данным Геологической службы США, 24 июня в этой южноамериканской стране произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом всего в 39 секунд.

Землетрясения привели к обширным разрушениям, что вызвало масштабную гуманитарную реакцию на национальном и международном уровнях.