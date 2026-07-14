За последние 24 часа в больницы были доставлены тела двух погибших и 21 пострадавший

Число погибших в результате геноцида Израиля в секторе Газа возросло до 73 233 За последние 24 часа в больницы были доставлены тела двух погибших и 21 пострадавший

Число погибших в результате продолжающегося с 7 октября 2023 года геноцида Израиля в секторе Газа возросло до 73 233 человек.

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа опубликовало обновленные данные о последствиях израильских атак.

Согласно заявлению, за последние 24 часа в больницы были доставлены тела двух погибших и 21 пострадавший.

Отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября в результате израильских атак погибли 1 110 человек, еще 3 599 получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 800 погибших.

В министерстве также привели общую статистику атак, продолжающихся с 7 октября 2023 года. По последним данным, число погибших достигло 73 233, раненых - 173 707.

Сообщается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела многих погибших, однако спасательные и медицинские бригады не могут добраться до них из-за нехватки ресурсов.