По данным Всемирной организации здравоохранения, Нигерия входит в число стран Африканского континента, наиболее пострадавших от холеры

Число погибших в результате вспышки холеры в Нигерии возросло до 74 человек По данным Всемирной организации здравоохранения, Нигерия входит в число стран Африканского континента, наиболее пострадавших от холеры

Число погибших в результате продолжающейся эпидемии холеры в штате Борно на северо-востоке Нигерии возросло до 74 человек.

В заявлении организации «Врачи без границ» (MSF), основанном на данных Министерства здравоохранения штата Борно, отмечается, что с 1 мая эпидемия холеры продолжает распространяться.

Число погибших в результате эпидемии на данный момент достигло 74 человек, а также указано, что было выявлено 7 850 подозрительных случаев холеры.

Эпидемия распространилась на 14 местных административных районов и 50 микрорайонов, а рост числа случаев заболевания усиливает нагрузку на медицинские учреждения.

Холера, вызываемая бактерией «Vibrio» и передающаяся через пищу и воду, приводит к диарее и, как следствие, к потере жидкости в организме. Без лечения болезнь может привести к летальному исходу.

В Нигерии риск заболеваний и смертности повышается не только из-за нехватки чистой воды, но и из-за невозможности оказать эффективную медицинскую помощь. В стране также часто встречаются такие инфекционные заболевания, как малярия, полиомиелит, брюшной тиф и вирус оспы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Нигерия входит в число стран Африканского континента, наиболее пострадавших от холеры.