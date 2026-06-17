В результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года общее число погибших возросло до 73 016, а число раненых — до 173 265

Число погибших в результате атак Израиля с момента заключения перемирия в Газе превысило тысячу человек В результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года общее число погибших возросло до 73 016, а число раненых — до 173 265

Число погибших в результате атак, совершаемых Израилем на сектор Газа с 10 октября 2025 года, несмотря на перемирие, превысило тысячу человек.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы обнародованы последние данные о человеческих жертвах в результате нападений Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно этой информации, за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены 2 погибших и 5 раненых, скончались 6 человек, получивших ранения во время предыдущих атак.

С учётом последних потерь указывается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года число погибших в результате израильских атак в Газе возросло до 1005 человек, 3 157 человек получили ранения, а под завалами обнаружены тела 784 человек.

В результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года общее число погибших возросло до 73 016, а число раненых — до 173 265.

Под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысячи погибших.​​​​​