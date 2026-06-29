С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе в октябре 2025 года в результате атак Израиля погибли 1045 человек

Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 058 С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе в октябре 2025 года в результате атак Израиля погибли 1045 человек

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 058.

В заявлении Министерства здравоохранения Газы были представлены последние данные о жертвах атак Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.

Сообщается, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела 4 погибших, а также 8 раненых.

С 10 октября 2025 года, когда в Газе вступил в силу режим прекращения огня, в результате атак Израиля погибли 1045 человек, 3380 получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 786 погибших.

По данным ведомства, общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 058, число раненых - до 173 488.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа все еще могут находиться тела тысяч погибших.