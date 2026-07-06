По данным Минздрава Ливана, за указанный еще 12 203 человека получили ранения

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 319 По данным Минздрава Ливана, за указанный еще 12 203 человека получили ранения

Число погибших в результате атак Израиля с 2 марта увеличилось на 15 и достигло 4 319 человек.



По данным Минздрава Ливана, за указанный период число погибших в результате атак Израиля возросло до 4 319, еще 12 203 человека получили ранения.

Накануне ведомство сообщало, что в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта погибли 4 304 человека.

- Атаки Израиля продолжаются

Израиль продолжил атаки, несмотря на действующее в регионе перемирие и американо-иранские договоренности, которые, как сообщается, распространяются и на Ливан.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по населенному пункту Кфар-Тебнит в провинции ан-Набатия на юге страны.

Также сообщалось, что израильский БПЛА атаковал населенный пункт Барашит в районе Бинт-Джубейль. Одновременно с ударом населенный пункт периодически подвергался артиллерийскому обстрелу и обстрелу из пулеметов.

Кроме того, израильская армия взорвала несколько домов в населенном пункте Кунин в районе Бинт-Джубейль.

Днем израильская армия нанесла удар с БПЛА по автомобилю в населенном пункте Верхняя ан-Набатия на юге Ливана. В результате атаки погибли женщина, приехавшая проверить свой дом в этом районе, ее мать, а также двое иностранных граждан.

- Атаки Израиля в Ливане и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляло, что из-за атак число перемещенных внутри страны лиц превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было решено продлить перемирие на 45 дней, начиная с 17 мая.

Иран и США объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана 14 июня достигли 14-пунктной договоренности, предусматривающей прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров. Договоренность включает прекращение войны, в том числе в Ливане.

Кроме того, 26 июня после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, между двумя странами было подписано «рамочное соглашение».