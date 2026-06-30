Израиль продолжает свои нападения, несмотря на перемирие в регионе

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 278 человек Израиль продолжает свои нападения, несмотря на перемирие в регионе

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате атак, совершаемых Израилем с 2 марта, увеличилось на 21 человек и достигло 4 278.

Министерство здравоохранения обнародовало последние данные о погибших и раненых в результате атак, совершаемых Израилем с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак возросло до 4 278 человек, 12 196 человек получили ранения.

В своём заявлении от 29 июня министерство сообщило, что в результате нападений Израиля на Ливан, начавшихся 2 марта, погибли 4 257 человек.

⁠Нападения Израиля продолжаются

Между тем Израиль продолжает свои нападения, несмотря на перемирие в регионе и соглашение между США и Ираном, в которое, как утверждается, вошёл и Ливан.

Согласно сообщению официального ливанского агентства NNA, израильские артиллерийские подразделения обстреляли населённый пункт Бейт-Яхун, входящий в состав провинции Небатия.

Израильские вооружённые силы подожгли дома в населённых пунктах Айта-эль-Джебель и Бейт-Яхун, входящих в состав района Бинт-Джубейл.

⁠⁠Атаки Израиля на Ливан и процесс установления перемирия

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населённых пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявило, что в результате этих нападений число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп в своём заявлении от 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено ещё на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было решено продлить перемирие на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что в результате нападений, совершаемых Израилем на страну с 2 марта, погибли 4 247 человек.

Иран и США объявили 14 июня, что в рамках переговорного процесса, проводимого при посредничестве Пакистана, они достигли 14-пунктной договоренности, предусматривающей прекращение войны и урегулирование проблем между сторонами путем переговоров. Договоренность предусматривает прекращение войны, в том числе в Ливане.

А 26 июня, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, прошедших в Вашингтоне, между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.