Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 3 468 человек Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, совершаемых с 2 марта несмотря на перемирие, увеличилось на 35 человек и достигло 3 468.

Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате нападений Израиля, совершенных с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период в результате израильских нападений погибли 3 468 человек, 10 577 человек получили ранения.

Среди погибших 128 человек составляют медицинские работники, а 371 медицинский работник получил ранения в результате израильских атак.

1 июня в своем заявлении Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 3 433 человека.