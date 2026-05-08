Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2 759

Ethem Emre Özcan, Marina Mussa
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан с 2 марта увеличилось на 32 и достигло 2 759 человек.
Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и раненых в результате атак Израиля, начавшихся после 2 марта.
Согласно данным ведомства, за этот период число погибших в результате израильских атак достигло 2 759, раненых - 8 512.
В предыдущем заявлении Минздрав Ливана сообщал, что с 2 марта в результате атак Израиля погибли 2 727 человек.
Атаки Израиля на Ливан и перемирие
2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана сообщало, что за этот период число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.