За этот период число раненых в результате израильских атак достигло 8 512 человек

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2 759 За этот период число раненых в результате израильских атак достигло 8 512 человек

Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан с 2 марта увеличилось на 32 и достигло 2 759 человек.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и раненых в результате атак Израиля, начавшихся после 2 марта.

Согласно данным ведомства, за этот период число погибших в результате израильских атак достигло 2 759, раненых - 8 512.

В предыдущем заявлении Минздрав Ливана сообщал, что с 2 марта в результате атак Израиля погибли 2 727 человек.

Атаки Израиля на Ливан и перемирие

2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что за этот период число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.