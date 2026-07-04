Израиль продолжает свои нападения, несмотря на перемирие в регионе и соглашение между США и Ираном, в которое, как утверждается, вошёл и Ливан

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 303 человек Израиль продолжает свои нападения, несмотря на перемирие в регионе и соглашение между США и Ираном, в которое, как утверждается, вошёл и Ливан

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате нападений, совершаемых Израилем с 2 марта, увеличилось на 2 человека и достигло 4 303.



Министерство здравоохранения обнародовало последние данные о числе погибших и раненых в результате атак, совершаемых Израилем с 2 марта.



Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак увеличилось на 2 человека по сравнению со вчерашним днем и достигло 4 303, а число раненых составило 12 202 человека.



В своём заявлении от 3 июля министерство сообщило, что в результате нападений Израиля на Ливан, начавшихся 2 марта, погибли 4 301 человек.



- Нападения Израиля продолжаются



Израиль продолжает свои нападения, несмотря на перемирие в регионе и соглашение между США и Ираном, в которое, как утверждается, вошёл и Ливан .



Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, израильский вертолёт выпустил пять ракет по населённому пункту Медждель-Зун на юге Ливана.



С беспилотного летательного аппарата была сброшена звуковая бомба на населённый пункт Ятир, входящий в состав района Бинт-Джубейл на юге страны.

- Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Ранее, второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденно перемещенных лиц в результате боевых действий превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

14 июня Иран и США сообщили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Договоренности также включают прекращение боевых действий в Ливане.

26 июня, по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, стороны подписали «рамочное соглашение».