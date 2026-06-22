Президент США в своем заявлении от 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 175 человек Президент США в своем заявлении от 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате нападений, совершаемых Израилем с 2 марта, увеличилось на 69 человек и достигло 4 175.

Министерство здравоохранения обнародовало последние данные о числе погибших и раненых в результате атак, совершаемых Израилем с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак возросло до 4 175 человек, а число раненых составило 12 164 человека.

В своём заявлении от 21 июня министерство сообщило, что в результате нападений Израиля на Ливан, начавшихся 2 марта, погибли 4 106 человек.

Нападения Израиля на Ливан и перемирие

2 марта израильская армия начала интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала множество населённых пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявило, что за это время число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля сообщил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, было решено продлить перемирие на 45 дней с 17 мая.