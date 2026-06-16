Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 826 человек

Ethem Emre Özcan, Nariman Mehdiyev
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате нападений, совершаемых Израилем с 2 марта, увеличилось на 28 человек и достигло 3 826.
Несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая, израильская армия продолжает наносить удары по Ливану.
Министерство здравоохранения обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак, совершаемых Израилем с 2 марта.
Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак возросло до 3 826 человек, а число раненых составило 11 851 человек.
15 июня в своём заявлении Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан, начавшихся 2 марта, погибли 3 798 человек.