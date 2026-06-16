Несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая, израильская армия продолжает наносить удары по Ливану

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 826 человек Несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая, израильская армия продолжает наносить удары по Ливану

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате нападений, совершаемых Израилем с 2 марта, увеличилось на 28 человек и достигло 3 826.

Несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая, израильская армия продолжает наносить удары по Ливану.

Министерство здравоохранения обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак, совершаемых Израилем с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак возросло до 3 826 человек, а число раненых составило 11 851 человек.

15 июня в своём заявлении Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан, начавшихся 2 марта, погибли 3 798 человек.