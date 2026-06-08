Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 637 человек Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, увеличилось на 24 человека и достигло 3 637.

Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак, нанесенных Израилем с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак возросло до 3 637 человек, а 11 188 человек получили ранения.

В своем заявлении от 7 июня Министерство здравоохранения сообщило, что в результате нападений Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 3 613 человек.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанское правительство сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 593 человека.

3 июня Госдепартамент США сообщил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к югу от реки Литани. «Хезболла» отвергла это условие.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.