Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 637 человек

Ethem Emre Özcan, Nariman Mehdiyev
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, увеличилось на 24 человека и достигло 3 637.
Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.
Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак, нанесенных Израилем с 2 марта.
Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак возросло до 3 637 человек, а 11 188 человек получили ранения.
В своем заявлении от 7 июня Министерство здравоохранения сообщило, что в результате нападений Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 3 613 человек.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
Ливанское правительство сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 миллион человек.
24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.
По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая.
По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 593 человека.
3 июня Госдепартамент США сообщил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к югу от реки Литани. «Хезболла» отвергла это условие.
Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.