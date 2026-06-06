Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 593 человек Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая

Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, продолжающихся с 2 марта несмотря на перемирие, за последние 24 часа увеличилось на 35 человек и достигло 3 593.

Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак Израиля, совершенных с 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак за последние 24 часа увеличилось на 35 и достигло 3 593 человек, а 10 990 человек получили ранения.

5 июня в своем заявлении Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак, нанесенных Израилем по Ливану с 2 марта, погибли 3 558 человек.



- Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана сообщили, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что введенное 17 апреля десятидневное временное перемирие между Ливаном и Израилем было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3558 человек.

Между тем Госдепартамент США сообщил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня при условии полного прекращения атак со стороны движения «Хезболла» и вывода всех его сил в районах к югу от реки Литани.

В «Хезболле», в свою очередь, заявили об отказе принять перемирие на таких условиях.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня.