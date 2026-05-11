Число погибших в результате атак Израиля на Ливан достигло 2 869 человек

Ethem Emre Özcan, Elmira Ekberova
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта увеличилось до 2 869 человек.
Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате ударов Израиля по территории страны.
Согласно этим данным, число раненых достигло 8 730 человек.
В предыдущем сообщении ведомства говорилось о 2 846 погибших. Таким образом, за последние 24 часа число жертв выросло на 23 человека.
Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня
2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана сообщало, что число внутренне перемещенных лиц превысило 1 миллион человек.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает удары по югу Ливана, а «Хезболла» отвечает атаками на израильские силы.