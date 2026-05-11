Число погибших в результате атак Израиля на Ливан достигло 2 869 человек

Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта увеличилось до 2 869 человек.

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновленные данные о погибших и пострадавших в результате ударов Израиля по территории страны.

Согласно этим данным, число раненых достигло 8 730 человек.

В предыдущем сообщении ведомства говорилось о 2 846 погибших. Таким образом, за последние 24 часа число жертв выросло на 23 человека.

Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число внутренне перемещенных лиц превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает удары по югу Ливана, а «Хезболла» отвечает атаками на израильские силы.