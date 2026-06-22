С момента установления режима прекращения огня 10 октября 2025 года в эксклаве погибли 1024 человека

Число погибших в результате атак Израиля на Газу достигло 73 035 человек С момента установления режима прекращения огня 10 октября 2025 года в эксклаве погибли 1024 человека

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 035 человек.

Как сообщили в Минздрава Газы, за последние 24 часа в больницы эксклава поступили 11 раненых и тела троих погибших.

Согласно заявлению, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1024 человека, 3260 получили ранения, а из-под завалов были извлечены 784 тела.

Сообщается, что общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 035, а число раненых — до 173 368 человек.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа все еще находятся тела тысячи погибших.

