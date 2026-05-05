Число погибших в результате атак Израиля на Газу возросло до 72 615 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года погибли 834 человека

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 615 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа.

Министерство здравоохранения в Газе распространило заявление, в котором представило последние данные о погибших в результате атак Израиля, продолжающихся с октября 2023 года.

По данным ведомства, за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела трех погибших, один из которых был извлечен из-под завалов, а также 11 раненых.

В заявлении отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате атак Израиля погибли 834 человека, 2365 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 768 погибших.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 615, число раненых - до 172 468.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысяч погибших.