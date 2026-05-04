За последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела 2 погибших и 9 раненых

Число погибших в результате атак Израиля на Газу возросло до 72 612 За последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела 2 погибших и 9 раненых

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 612 человек.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы приведены последние данные о жертвах с начала атак Израиля в октябре 2023 года.

За последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела 2 погибших и 9 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 832 человека, 2 354 получили ранения, еще 767 тел были извлечены из-под завалов.

Сообщается, что общее число погибших с октября 2023 года возросло до 72 612 человек, число раненых — до 172 457.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.