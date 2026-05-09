Число погибших в результате атак Израиля достигло 72 736 человек За последние 48 часов в секторе Газа извлечены тела пяти погибших, десятки человек получили ранения

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 736 человек.

Об этом говорится в письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы, в котором представлены последние данные о жертвах израильских ударов, продолжающихся с октября 2023 года.

В сообщении отмечается, что за последние 48 часов в больницы были доставлены тела пяти палестинцев, один из которых был извлечен из-под завалов, а также 15 раненых.

Согласно данным министерства, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 850 человек, 2433 получили ранения, а тела 770 погибших были извлечены из-под завалов.

Также в заявлении сообщается, что после рассмотрения и подтверждения Институтом судебной медицины данных по пропавшим без вести и поступившим уведомлениям с начала апреля общее число погибших было увеличено еще на 103 человека.

По данным Минздрава Газы, общее число раненых с октября 2023 года возросло до 172 535 человек.

Отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему находятся тысячи тел погибших.