Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта возросло до 3 123 человек Среди погибших 123 медицинских работника

Несмотря на перемирие, число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, продолжающихся с 2 марта, увеличилось на 12 человек и достигло 3 123.



Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.



Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак Израиля, проводимых с 2 марта.



Согласно этим данным, за указанный период в результате израильских атак погибли 3 123 человека, 9 506 человек получили ранения. Среди погибших 123 медицинских работника.



В своем заявлении от 23 мая Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 3 111 человек.