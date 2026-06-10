Еще 15 человек получили ранения в результате атак Израиля

Число погибших в результате атак израильской армии на юг Ливана возросло до 18 Еще 15 человек получили ранения в результате атак Израиля

Число погибших в результате авиаударов израильской армии по районам на юге Ливана достигло 18.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

По данным ливанского официального агентства NNA, израильские военные самолеты и беспилотники в течение дня нанесли удары по многочисленным населенным пунктам в городах Сур и Сайда.

В результате атак на Сур и его окрестности в населенном пункте Тайр-Диба погибли 9 человек, еще 7 получили ранения. При ударах по населенному пункту Дейр-Канун-эн-Нахр погибли 3 человека, еще 3 были ранены. В результате атаки на район Масакен-Шаабийе в городе Сур погиб 1 человек, 5 получили ранения.

В населенном пункте Дувейр в ан-Набатии в результате удара беспилотника по мотоциклу погиб 1 человек.

Кроме того, израильские военные самолеты нанесли авиаудар по населенному пункту Кефр-Дунин в районе Сур. Ранее утром в результате авиаудара израильской авиации по населенному пункту Садикайн в провинции ан-Набатия погибли 2 человека, многие получили ранения.

Еще 2 человека погибли в результате удара беспилотника по автомобилю в центре города Сайда.

Кроме того, вечером израильская армия нанесла авиаудары по расположенным на юге населенным пунктам Харис, Аба, Дейр-Захрани, Арабсалим и Калиле, а также по населенным пунктам Лусия, Юхмур и Сухмур на востоке страны.

Командование Хатем аль-Анбия - структура Вооруженных сил Ирана, отвечающая за ведение боевых действий, 8 июня объявило о прекращении военных операций против Израиля, однако предупредило, что в случае продолжения израильских атак на Ливан последует более жесткий ответ.

Израильские СМИ, в свою очередь, утверждали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился прекратить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа, однако атаки на Ливан будут продолжены «со всей силой».