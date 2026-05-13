Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана

Число погибших в результате атак израильских беспилотников в Ливане возросло до 12 человек Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и сносить дома на юге Ливана

Число погибших в результате атак, совершенных израильскими вооруженными силами в полдень в различных районах Ливана с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) несмотря на перемирие, возросло до 12 человек.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атак израильских БПЛА на 3 автомобиля в населенных пунктах Маалийе, Шаитийе и Накура, расположенных в пригороде города Сур на юге Ливана, погибли 3 человека.

В более раннем заявлении министерства сообщалось, что в результате атак БПЛА, нацеленных на 4 автомобиля в районах Берце, аль-Джийе и ас-Садият, расположенных на линии Бейрут-Сайда, а также в центре города Сайда, погибли 9 человек.

Таким образом, число погибших в результате атак, нацеленных на 7 автомобилей в полдень, возросло до 12.